Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann wegen Körperverletzung per Haftbefehl festgenommen

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Samstagmorgen (3. Februar) um 9.50 Uhr einen Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Aufgrund von Körperverletzungsdelikten wurde nach dem Verurteilten per Haftbefehl gesucht. Nach der Festnahme wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bundespolizisten stellten bei der Personalienüberprüfung des 31-jährigen Letten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf per Haftbefehl ausgeschrieben wurde. Er hatte zwei Körperverletzungen und eine Beleidigung begangen und wurde vom Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Die Beamten eröffneten dem 31-Jährigen den Haftbefehl. Er wurde festgenommen und der nächsten Justizvollzugsanstalt übergeben.

