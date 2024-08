Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240807-3-pdnms Festnahme nach Raub, Neumünster (siehe Meldung 240729-1-pdnms)

Neumünster (ots)

Neumünster/Wie berichtet, wurde einer 92 Jahre alten Frau am 28.07.2024 morgens um 08.38 Uhr ihre schwarze Ledertasche von der Schulter gerissen, die später in einem Garten in der Innenstadt von Neumünster aufgefunden wurde. Die intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Neumünster sowie das guten Erinnerungsvermögens der Geschädigten führten dazu, dass nun eine 22-jährige, die der Tat dringend verdächtig ist, festgenommen werden konnte. Ein Richter des Amtsgerichtes Neumünster erließ einen Haftbefehl, so dass die junge Frau nun der Justizvollzugsanstalt in Lübeck zugeführt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell