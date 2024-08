Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240806-2-pdnms Liegt Grömitz an der dänischen Grenze?

Neumünster / BAB 7 / Bordesholm (ots)

Im Rahmen der "Europaweiten" Roadpol Speed Woche führte der Polizei-Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesautobahn 7, in Höhe Bordesholmer Dreieck durch. Hier ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Grund einer Baustelle auf 80 km/h begrenzt. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde ein Pkw Smart mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die Geschwindigkeitsüberschreitung betrug nach Abzug der Toleranz 25 Km/h. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle teilte die 73-jährige Fahrerin mit, dass Sie auf dem Weg nach Grömitz, an der Ostsee, sei. Die freundlichen Kollegen /innen teilten der Fahrzeugführerin dann mit, dass Sie sich aber auf dem Weg Richtung Flensburg befände und zeigten das der Fahrerin anhand einer Straßenkarte auf. Diese Information wurde mit einem erstaunten "Oh" quittiert. Man teilte der Fahrerin mit, dass es auch im hiesigen Bereich schöne Orte an der Ostsee gäbe. Daraufhin nahm man dann doch das Navi zu Hilfe und wollte seinen Weg fortsetzen. Die Fahrzeugführerin nahm die ganze Angelegenheit mit viel Humor auf, allerdings fehlen jetzt in der Urlaubskasse 100 Euro, die für das zu schnelle Fahren fällig werden.

