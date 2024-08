Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240807-2-pdnms Zeugen nach Sachbeschädigung auf Tennisplatz Molfsee gesucht

Molfsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 02.08.2024 zwischen 17.30 - 18.00 Uhr kam es auf den Tennisplätzen der Tennisvereinigung Schulensee in der Straße Jütwarder in Molfsee zu einer Sachbeschädigung, indem unbekannte Personen jeweils die Wasserhähne für die Sprengelanlage auf den Tennisplätzen andrehten.

Hierdurch wurden alle sechs Tennisplätze unter Wasser gesetzt.

Würde eine Fachfirma mit der Trockenlegung der Plätze beauftragt, würde dies Kosten von ca. 5000-6000 Euro veranschlagen.

Die Polizei in Molfsee sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte die Sachbeschädigung beobachten, wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Molfsee unter der Rufnummer 04347-90296830.

