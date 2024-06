Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Pkw Audi in Anklam entwendet

Anklam (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am gestrigen Morgen gegen 09:00 Uhr der Polizei in Anklam der Diebstahl eines Pkw Renault Megane (silberfarben) mitgeteilt. Ebenfalls gestern zeigte ein weiterer Fahrzeugbesitzer, diesmal eines Pkw Audi A4, Farbe grau, den Diebstahl seines Fahrzeugs an. Auch dieser hatte sein Fahrzeug am 17.06.2024 (gegen 18:00 Uhr) ordnungsgemäß verschlossen, jedoch im Bereich der Straße der Solidarität in Anklam abgestellt. Am darauffolgenden Tag, dem 18.06.2024, gegen 07:30 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Auffälligkeiten am Fahrzeug könnten die schwarzen Felgen mit verbauten roten Bremssattel sein. Die Polizei in Anklam bittet auch hier Personen, die in den Abendstunden des 17.06.2024 bzw. den frühen Morgenstunden des 18.06.2024 im Bereich der Anklamer Straße der Solidarität oder sonstige Feststellungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Pkw Audi stehen könnten, sich im Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251 2224, der Onlinewache unter polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell