Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Pkw Renault in Anklam entwendet

Anklam (ots)

Heute Morgen gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei in Anklam der Diebstahl eines Pkw Renault Megane (silberfarben) mitgeteilt. Der 59-jährige deutsche Geschädigte teilte mit, dass er sein Fahrzeug am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr in der Straße Gellendiner Weg in Anklam ordnungsgemäß verschlossen abgestellt hat. Als er heute Morgen gegen 09:00 Uhr sein Fahrzeug nutzen wollte, musste er feststellen, dass dieses nicht mehr vor Ort stand. Erste Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen führten weder zum Auffinden des Pkw noch zu Hinweisen auf den oder die möglichen Täter. Deshalb bittet die Polizei in Anklam Personen, die in den Abendstunden des 17.06.2024 bzw. den frühen Morgenstunden des heutigen 18.06.2024 im Bereich des Anklamer Gellendiner Weg Feststellungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Pkw stehen könnten, sich im Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251 2224, der Onlinewache unter polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell