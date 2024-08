Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240807-4-pdnms Zeugen nach Diebstahl eines Verkaufsanhängers in Schacht-Audorf gesucht

Schacht-Audorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 01.08.2024, 20.00 Uhr auf den 02.08.2024, 02.30 Uhr wurde ein schwarzer Verkaufsanhänger in der Dorfstraße Höhe Nr. 27 in Schacht-Audorf gestohlen.

Bei dem Anhänger handelt es sich um einen 3,5 Tonnen Anhänger ohne Kennzeichen, diese wurden schon zuvor Anfang Juli gestohlen.

Wer kann sachdienliche Hinweise über den Tathergang / Verbleib bzw. Standort des Verkaufsanhängers geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell