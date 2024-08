Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Lebensgefährlich verletzte Pedelecfahrerin verstarb - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 16.08.2024, 10:07 Uhr

Warendorf (ots)

Die am Donnerstag, 15.8.2024, 20.20 Uhr auf der Kreuzstraße in Oelde verunglückte Pedelecfahrerin verstarb am Dienstag, 20.8.2024 in einem Krankenhaus.

Die 55-Jährige befuhr den Radweg in Richtung Stromberger Straße und dürfte mit dem Lenker an eine Mülltonne gekommen sein. Dadurch verlor die Oelderin ihr Gleichgewicht, stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

