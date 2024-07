POL-DN: Alleiunfall unter Drogeneinfluss

Düren (ots) - Am Dienstag (30.07.2024) kam es am Kaiserplatz zu einem Unfall, bei dem ein 65-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Merzenicher um 23:15 Uhr in ein Minicar einzusteigen. Sein Freund hatte bereits in dem Fahrzeug Platz genommen. Als der 65-Jährige selbst einsteigen wollte, befand er sich nur mit einem Bein im Fahrzeug, als der 30-jährige Fahrer des Mietwagenunternehmens losfuhr. Infolgedessen kam der Mann zu ...

