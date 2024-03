Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneut zwei Einbrüche in Pferdeställe in Burweg und Harsefeld angezeigt, Transporter in Neukloster aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Stade (ots)

1. Erneut zwei Einbrüche in Pferdeställe in Burweg und Harsefeld angezeigt

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es erneut zu zwei Einbrüchen in Pferdeställe im Landkreis gekommen.

In Burweg in der Bosseler Straße sind Unbekannte nun schon zum zweiten Mal einen dortigen Pferdestall eingedrungen und haben diesmal eine Tragetasche, einen Dampferzeuger sowie einen Sattel der Marke KING SATTLERY und eine Gamasche zur Lichtfrequenztherapie entwendet. Der Schaden beträgt hier ca. 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

In Harsefeld in der Buxtehuder Straße haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück mit einer dortigen Scheuen verschafft nachdem sie zuvor einen Stacheldrahtzaun durchtrennt hatten. Nach dem Aufbrechen der Scheunentür konnten der oder die Täter dann in das Gebäude eindringen und durchsuchen. Hier mussten sie dann aber ohne brauchbare Beute anschließend wieder abziehen. Der Schaden wird an diesem Tatort nur auf ca. hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Unbekannte haben ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag in Buxtehude-Neukloster in der Waldstraße einen dort abgestellten Renault Master aufgebrochen und dann aus dem Laderaum diverses Werkzeug entwendet. Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

