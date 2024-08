Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gestürzte Pedelecfahrerin lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.08.2024, 20.20 Uhr verletzte sich eine Pedelecfahrerin auf der Kreuzstraße in Oelde lebensgefährlich. Die 55-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Fahrradweg in Richtung Stromberger Straße. Vor ihr befand sich ein Angehöriger, der plötzlich einen lauten Knall hörte. Als sich der 18-jährige Oelder umschaute, sah er die 55-Jährige auf dem Boden liegen. Möglicherweise touchierte die Oelderin mit dem Lenker ihres Fahrrads eine auf dem Radweg stehende Mülltonne und verlor das Gleichgewicht. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster wurde hinzugezogen und nahm den Verkehrsunfall auf.

