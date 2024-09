POL-WE: + Frau überrascht ungebetene Gäste + Diebe kommen durch offene Tür + Exhibitionist im Gebüsch + Geldbörse aus Opel gestohlen + Sprinter kommt von Fahrbahn ab +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Wölfersheim: Frau überrascht ungebetene Gäste

Gegen 18:10 Uhr betraten zwei Unbekannte am Dienstagabend (17.09.2024) ein Einfamilienhaus in der Straße "Oberpforte" in Berstadt. Dabei nutzten sie eine offenstehende Tür. Als die beiden Männer im Wohnzimmer die Schublade eines Schreibtischs durchsuchten, entdeckte sie eine Hausbewohnerin. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Sportplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute. Einer der Täter sei 30 - 35 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen. Er habe einen dunkleren Teint, schwarze Haare und einen schwarzen Bart gehabt sowie schwarze Sportkleidung und eine schwarze Baseballmütze getragen. Der andere Täter wurde als 30 - 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit dunklerem Teint, schwarzen Haaren, schwarzem Bart, schwarzem T-Shirt und einer rötlichen Hose beschrieben. Zeugen, denen die beiden Männer am Dienstag in Berstadt aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Reichelsheim: Diebe kommen durch offene Tür

Die leicht geöffnete Tür eines Wintergartens nutzten Diebe am Dienstag (17.09.2024) in Beienheim aus. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr betraten sie so ein Haus in der Berliner Straße und ließen Bargeld mitgehen. Die genaue Höhe des gestohlenen Geldes ist bislang nicht bekannt. Die Friedberger Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen im genannten Zeitraum aufgefallen sind, um Mitteilung unter Tel.: 06031 6010.

Wölfersheim: Exhibitionist im Gebüsch

Am Dienstagabend (17.09.2024) meldete eine Zeugin der Polizei gegen 18:20 Uhr einen Mann, der in einem Gebüsch an der Geisenheimer Straße, in der Nähe des Wölfersheimer Sees, onanierte. Zuvor sei die Person schon in gleicher Weise auf dem Radweg beim Anglerheim aufgefallen. Beim Eintreffen der Polizei war der Unbekannte nicht mehr vor Ort. Er wird als etwa 20 - 25 Jahre alt, mittelgroß, schlank und hellem Teint beschrieben. Außerdem habe er ein dunkles Sweatshirt getragen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

Ober-Mörlen: Geldbörse aus Opel gestohlen

Im Zeitraum zwischen Montag (16.09.2024), 21:00 Uhr und Dienstag (17.09.2024), 07:45 Uhr schlug ein Dieb in Ober-Mörlen eine Scheibe eines schwarzen Opel Corsa ein. Das Fahrzeug parkte in der Straße "An der Pfingstweide". Der Täter erbeutete eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Karten. Die Polizeistation Butzbach bittet um Hinweise unter Tel.: 06033 70430.

Echzell - A45: Sprinter kommt von Fahrbahn ab

Eine Windböe könnte Ursache eines Unfalls am Dienstagmorgen (17.09.2024) auf der A45 bei Echzell gewesen sein. Mit einem Mercedes Sprinter befuhr ein 30-Jähriger aus dem Hochsauerlandkreis die A45 in Richtung Dortmund. Nach dem Überholen eines Lkw kam er, vermutlich auf Grund der Windböe, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er mehrere Jungbäume und mehrere Felder der Mittelleitplanke. Der Sachschaden wird auf 13.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

