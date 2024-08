Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Reifenlager - Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kästorf, Twetge

06.08.2024, 00.55 Uhr

In der Nacht zu Dienstag versuchten vier Tatverdächtige in ein Reifenlager in der Straße Twetge im Wolfsburger Ortsteil Kästorf einzubrechen. Drei Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland (22, 23 und 30 Jahre) konnten vorläufig festgenommen werden. Eine Person ist flüchtig.

Gegen 01.00 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei von einem Sicherheitsunternehmen informiert, dass sich unberechtigte Personen auf dem Gelände des Reifenlagers in Kästorf aufhalten sollten.

Sofort wurden zahlreiche Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. Durch die ersten eintreffenden Polizeibeamten konnten vier Personen wahrgenommen werden, welche fluchtartig von dem Objekt in Richtung Maschweg liefen. Durch die eingesetzten Beamten wurde das Gebiet umstellt und mit Unterstützung von Diensthunden und einem Polizeihubschrauber nach den Flüchtigen gefahndet.

Im Verlauf der Fahndung und Absuche konnten drei Tatverdächtige aus Osteuropa in unmittelbarer Tatortnähe in verschiedenen Anwohnergärten angetroffen und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen wurden dem Gewahrsam der Polizeiwache zugeführt.

Die vierte Person konnte nicht angetroffen werden.

Eine Überprüfung des Objektes ergab, dass es noch zu keinem Eindringen gekommen war.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte keinen Antrag auf Haftbefehl.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen.

Es wurden Strafverfahren wegen versuchtem bandenmäßigem Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell