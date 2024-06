Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Scheiben eingeschlagen, Autos teils aufgebrochen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

"Scheibe eingeschlagen", "Mein Auto wurde aufgebrochen", "jemand war in meinem Auto" - diese und ähnliche Notrufe sind in den vergangenen Tagen vermehrt bei uns eingegangen.

Zwischen Montag (10.06.2024, 06.00 Uhr) und Mittwoch (12.06.2024, 12.00 Uhr) sind uns mehrere aufgebrochene Pkw im gesamten Kreis Warendorf gemeldet worden.

In Beckum schlugen Unbekannte am Dienstag (11.06.2024) zwischen 23.00 Uhr und 23.40 Uhr die Scheibe eines Autos in der Gartenstraße ein. Auch ein Firmenwagen, der an der Vorhelmer Straße abgestellt war, ist am Dienstag (11.06.2024) zwischen 10.00 Uhr und 14.15 Uhr gewaltsam aufgebrochen worden.

In Ahlen wurde ein Auto in der Hans-Böckler-Straße angegangen. Zwischen Dienstag (11.06.2024, 17.00 Uhr) und Mittwoch (12.06.2024, 01.39 Uhr) schlug jemand eine Seitenscheibe ein.

In Ennigerloh-Westkirchen schlugen Unbekannte zwischen Dienstag (11.06.2024, 15.30 Uhr) und Mittwoch (12.06.2024, 06.55 Uhr) die Scheibe eines Pkw an der Straße Neumarkt ein.

Auch in Ennigerloh ist die Scheibe eines Autos angegangen worden und zwar am Dienstag (11.06.2024) zwischen 23.00 Uhr und 23.40 Uhr in der Straße Zum Hohen Hagen.

In Oelde haben sich Unbekannte am Dienstag (11.06.2024) zwischen 08.30 Uhr und 16.34 Uhr die Scheibe eines Pkw in der Heinrich-Hertz-Straße eingeschlagen.

Weitere Aufbrüche im Zeitraum Montag bis Mittwoch sind in der Straße Hardt in Sendenhorst, in Ennigerloh unter anderem in den Straßen Zum Hohen Hagen, Am Fleigendahl, in Beckum/Neubeckum in den Straßen Kirchstraße, Kornblumenweg, Hammer Straße, in Ahlen an der Straße Westenmauer und im Oelde am Brandenburger Weg gemeldet worden.

Zum Teil stahlen die Täter Werkzeug, Wertgegenstände, Papiere.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben, hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet oder die Unbekannten sogar bei der Ausübung der Taten beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in

- Ahlen, Telefon 02382/965-0 - Beckum, Telefon 02521/911-0 - Oelde, Telefon 02522/915-0 - Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell