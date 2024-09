Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfall mit Kind + Kennzeichendiebstahl + Sprayer gesehen

Friedberg (ots)

Karben- Burg-Gräfenrode: Unfall mit Kind

Am Dienstag, 24. September, passierte in der Ilbenstädter Straße, im Bereich der ampelgeregelten Baustelle, ein Unfall mit einem Kind. Bisherigen Erkenntnissen zufolge rannte der 7-jährige Junge aus Karben gegen 16 Uhr völlig untervermittelt auf die Fahrbahn. Die 44-jährige Honda-Fahrerin aus Florstadt war in Richtung Ilbenstadt unterwegs und konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Junge kam ins Krankenhaus, seine Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Am PKW entstand ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden. Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Telefonnummer 06101/54600).

Friedberg: Beide Kennzeichen weg

Von einem Opel Astra entwendeten Diebe in der Straße Am Güterbahnhof beide Kennzeichen im Wert von etwa 60 Euro. Die Nummernschilder MKK-TY 363 kamen zwischen Mittwoch, 18. September, 22 Uhr, und Dienstag, 24. September, 15 Uhr, abhanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefonnummer 06031/6010).

Karben- Okarben: Kennzeichen geklaut

In der Hauptstraße machten sich am Dienstag, 24. September, Diebe an einem schwarzen Audi A3 zu schaffen und entwendeten zwischen 8.20 Uhr und 19.30 Uhr beide Nummernschilder im Wert von etwa 60 Euro. Das Kennzeichen lautet FB-Y 852. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Friedberg: Sprayer gesehen

Eine Zeugin bemerkte am Dienstag, 24. September, gegen 19 Uhr einen jungen Mann, der eine Wand in der Schützenrain und am Goetheplatz besprühte. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Kaiserstraße. Er kann wie folgt beschrieben werden: 23 bis 25 Jahre alt, groß und dünn, hellhäutig, braune kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke. Es entstand jeweils ein etwas 500 Euro hoher Schaden. Die Friedberger Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise zur beschriebenen Person (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

