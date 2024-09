Polizei Salzgitter

POL-SZ: Versammlungslage: Kundgebung und Aufzug mit dem Thema "Pro-Palästinische Solidarität gegen den Völkermord in Gaza" am 31.08.2024, von 17:00 Uhr - 20:00 Uhr in Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Am Samstag versammelten sich ca. 170 Personen, die "In den Blumentriften", beim Stadtmonument, zunächst fünf Redebeiträge zum Thema "Pro-Palästinische Solidarität gegen den Völkermord in Gaza" verfolgten.

Im Anschluss formierte sich ein Aufzug, der sich fußläufig über die Straßen "In den Blumentriften, Creteilpassage, Chemnitzer Straße, Berliner Straße, Konrad-Adenauer-Straße und Albert-Schweitzer-Straße", zurück zum Kundgebungsort "In den Blumentriften", bewegte.

Nach einer Endkundgebung wurde die Versammlung dort gegen 19:30 Uhr vom Versammlungsleiter als beendet erklärt.

Bis auf einen jugendlichen Versammlungsteilnehmer, der durch das Zünden einer Bengalfackel während des Aufzugs gegen die Auflagen verstieß, verlief die Versammlung friedlich und Störungsfrei.

