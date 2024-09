Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/wolfenbüttel vom 01.09.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Salzgitter, Thiede, Eisenhüttenstraße, 31.08.2024, 22:15 Uhr - 31.08.2024, 22:18 Uhr

Am Samstagabend wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung den Fahrer eines VW Golf mit Hamburger Zulassung auf der BAB 39 einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Der Fahrer folgte dem Streifenwagen zunächst und signalisierte damit, den Zeichen der Polizeibeamten Folge zu leisten und auf die Rastanlage Hüttenblick abzufahren.

Als sich der Streifenwagen bereits in der Kurve der Abfahrt befand, beschleunigte der Fahrer des VW Golf plötzlich stark und versuchte sich so, der Kontrolle zu entziehen.

Die Beamten folgten dem VW Golf, der an der AS Salzgitter-Thiede die BAB 39 verließ und anschließend über die Walzwerkstraße in Richtung SZ-Barum weiter flüchtete und dabei diverse Verkehrsverstöße begang.

Auf der K49, zwischen den Ortschaften Cramme und Lobmachtersen, kam der PKW schließlich auf einem Feldweg zum Stehen. Der Fahrer verließ nun den PKW und setzte seine Flucht über ein angrenzendes Feld fußläufig fort.

Nach einigen hundert Metern konnte der Beschuldigte durch die Beamten gestellt werden. Bei der Fesselung leistete er zudem aktiv Widerstand.

Bei der Kontrolle der Person stellte sich heraus, dass der 35-jährige Mann aus Salzgitter keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand.

Daher wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Etwaige Zeugen oder Personen, die eventuell durch den flüchtenden PKW gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt zu melden.

