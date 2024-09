Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 31.08.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße / Wilhelm-Kunze-Ring Freitag, 30.08.24, ca. 08:20 Uhr,

Zum einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es Freitagmorgen in Salzgitter-Lebenstedt. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter wollte mit seinem Pkw aus dem Wilhelm-Kunze-Ring nach links in die Joachim-Campe-Straße abbiegen. Dabei übersah er als Wartepflichtiger einen vorfahrtsberechtigen 63-jährigen Fahrzeugführer aus Baddeckenstedt, der mit seinem Pkw die Joachim-Campe-Straße in Richtung Kattowitzer Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, durch die der Mann aus Baddeckenstedt leicht verletzt wurde. Er musste zur weiteren Versorgung in ein Klinikum eingeliefert werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musst der Einmündungsbereich zeitweise voll gesperrt werden.

