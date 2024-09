POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.09.2024 für den Bereich Salzgitter-Bad

Polizei Salzgitter

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter-Bad, den 31. August 2024, 12:20 Uhr - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer in Salzgitter-Bad angehalten, der einen Motorroller führte, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das eigentliche Mofa, wurde durch Bauartveränderungen zu einem Kleinkraftrad umgebaut. Der Motorroller wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter-Calbecht, den 31. August 2024 - Am Nachmittag wurde ein polizeibekannter Fahrzeugführer in Salzgitter-Calbecht festgestellt, der einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit über einem Monat abgemeldet, nicht versichert war und keine Steuern dafür abgeführt wurden. Als die Polizeibeamten den Pkw kontrollieren wollten, versuchte der Beschuldigte, sich der Kontrolle zu entziehen. Er floh mit hoher Geschwindigkeit auf einen landwirtschaftlichen Hof, ließ das Fahrzeug zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der Pkw wurde vor Ort sichergestellt und abgeschleppt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Beschuldigten ein. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie einem Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Gefährliche Körperverletzung

Salzgitter-Bad, den 31. August 2024 - Am Samstagabend kam es in Salzgitter zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 35-Jährigen. Der 27-jährige Beschuldigte lauerte dem Opfer auf, trat und schlug dem Opfer mit einer Taschenlampe mehrfach auf den Kopf. Das Opfer erlitt unter anderem eine große Kopfplatzwunde und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Beschuldigte wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Salzgitter, den 1. September 2024 - Heute Morgen, kurz vor acht Uhr, wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer in Salzgitter auf der B6 angehalten, der ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl er unter der Wirkung eines berauschenden Mittels stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem 22-Jährigen erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

