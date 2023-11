Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Fahrrad geklaut?

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben am helllichten Montagnachmittag in der Innenstadt zugeschlagen. Zwischen 16 und 17 Uhr stahlen die Unbekannten ein Fahrrad, das "Am Altenhof" abgestellt war.

Es handelt sich um ein Herrenrad der Marke "Mainbike" mit weißem Rahmen, schwarzem Sattel, schwarzem Gepäckträger, einer hellen Flaschenhalterung und Shimano-Gangschaltung. Es hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Wie die Nutzerin des Fahrrads über die Onlinewache mitteilte, hatte sie das Bike vor der "Sparkasse" an einem Fahrradständer mit einem Schloss gesichert. Als sie etwa eine Stunde später zurückkam, waren Fahrrad und Schloss verschwunden.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben, die sich an dem Fahrradständer zu schaffen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell