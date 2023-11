Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Unfall verursacht?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag zu einem Unfall in die Kaiserstraße gerufen. Gegen 13:15 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Dodge Ram Pick-Up von Kindsbach kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Ihm kam ein weißer Ford Transit entgegen. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, stießen sie mit ihrem jeweils linken Außenspiegel aneinander. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Gegenüber der Polizeistreife machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Daher werden jetzt Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Jeder, der Angaben zu den Abläufen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

