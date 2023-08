Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mit Alkohol am Steuer

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:40 Uhr, fuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer die Mainzer Straße in Richtung Bahnhof. Hierbei stieß der Fahrer mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen zusammen. Beim Abbiegen in die Herderstraße stieß der 35-Jährige gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug, sodass dieser PKW gegen einen Baum geschoben wurde. Hiernach flüchtete der Fahrer fußläufig und konnte durch einen der geschädigten Fahrzeughalter eingeholt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille, es folgte eine Blutentnahme. Verletzt wurde der 35-Jährige nicht. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Gegen den 35-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

