Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: E-Tret-Roller entwendet + Tür verklebt + Xiaomi-Roller entwenden

Friedberg (ots)

Bad Nauheim- Wisselsheim: E-Tret-Roller entwendet

Einen E-Tret-Roller der Marke Ninebot im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten Diebe im Melbacher Weg. Zwischen Freitag, 20. September, 20 Uhr, und Samstagmitternacht kam der angeschlossene Roller abhanden. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Büdingen: Tür verklebt

Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte zwischen Sonntag, 22. September, 15 Uhr, und Montag, 10.50 Uhr, die Tür eines silberfarbenen Volvo in der Straße An der Fahrbach verklebten. Die Tür lässt sich nun nicht mehr öffnen, zudem ist ein Türgriff nur eingeschränkt nutzbar. Die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 250 Euro und suchen Zeugen (Telefonnummer 06042/96480).

Karben- Okarben: Xiaomi-Roller entwenden

Etwa 550 Euro beträgt der Wert eines E-Tret-Rollers der Marke Xiaomi, den Diebe in der Straße Am Heroldsrain entwendeten. Der Roller stand dort angeschlossen an einen Fahrradständer für nur 35 Minuten, zwischen 7.15 Uhr und 7.50 Uhr am Montag, 23. September. In dieser Zeit entwendeten Unbekannte den Roller samt Schloss und beschädigten dabei noch leicht den Fahrradständer. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell