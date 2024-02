Polizei Hagen

POL-HA: Verlobter wird bei Streit handgreiflich

Hagen-Wehringhausen (ots)

Leicht verletzt suchte eine Hagenerin am Mittwoch (14.02.) gegen 01.15 Uhr eine Polizeiwache auf. Die Frau erzählte, dass sie etwa eine halbe Stunde zuvor während eines Streits von ihrem Verlobten körperlich angegriffen worden sei. Der 36-Jährige habe ihr an den Haaren gezogen, gegen die Schulter geschlagen sowie zwei Mal in den Bauch getreten. In der Vergangenheit sei es bereits zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Ihr Partner sei ihr gegenüber seit längerem lautstark aggressiv. Der 36-Jährige erhält eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntägiges Rückkehrverbot. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. Die leicht verletzte Hagenerin wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen und gab an, keine sofortige medizinische Versorgung zu benötigen. (arn)

