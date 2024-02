Polizei Hagen

POL-HA: Telefonat am Steuer führt zu mehreren Strafanzeigen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (12.02.) überwachten Polizisten um 9 Uhr den Verkehr an der Iserlohner Straße. Dabei sahen sie, wie ein Mann während der Autofahrt telefonierte und dabei sein Smartphone an das Ohr hielt. Die Einsatzkräfte stoppten den BMW in der Elseyer Straße und sprachen den 30-jährigen Fahrer auf den Verstoß an. Während des Gespräches bemerkten die Beamten, dass der Mann stark verengte Pupillen hatte. Sie führten einen freiwilligen Drogenvortest mit dem 30-Jährigen durch. Nach einem positiven Ergebnis musste der Hagener eine Blutprobe abgeben. Ihm ist das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Während der Kontrolle stellten die Polizisten darüber hinaus fest, dass die am BMW angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehören. Der BMW musste zur Eigentumssicherung beschlagnahmt werden. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. (arn)

