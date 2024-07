Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Neuried (ots)

Am Dienstag kam es auf der L87 auf Höhe eines Kreisverkehrs bei der Anschlussstelle Achern zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Audi-Fahrerin soll einen im Kreisel auf der äußern Spur fahrenden Autofahrer touchiert haben. Anschließend entfernte sich Audi-Lenkerin unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Die mutmaßliche Unfallverursacherin konnte von einem Zeugen bis zu L98 in Fahrtrichtung Frankreich verfolgt werden. Am Kreisverkehr L98/L75 wurde sie von den Beamten des Verkehrsdienst Offenburg angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Am Audi waren frische Unfallbeschädigungen vorhanden. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige.

/ph

