Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wohnsitzloser in Oberau verletzt

Polizei bittet um Mithilfe

Friedberg (ots)

Altenstadt-Oberau: Gestern Morgen rief ein Passant Rettungswagen und Polizei zu einer verletzten Person am Rewe-Markt in Oberau. Gegen 09.30 Uhr hatte er den bis auf die Unterhose entkleideten Mann an den Glascontainern entdeckt.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte unter anderem eine nicht lebensbedrohliche Schnittverletzung an der Innenseite des linken Unterarms und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 45-jährige Pole, der dem Wohnsitzlosen-Milieu zugeordnet wird, war stark alkoholisiert und ist der deutschen Sprache nicht mächtig.

Ermittlungen ergaben, dass der 45-Jährige am Vorabend (24.09.2024), gegen 19.30 Uhr den Rewe-Markt und die Glascontainer aufsuchte. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass er zwischen 19.45 Uhr am Abend des 24.09.2024 und seinem Auffinden gestern Morgen, gegen 09.00 Uhr, Opfer einer Straftat wurde.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist in diesem Zusammenhang zwischen Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 09.30 Uhr, eine Auseinandersetzung am Rewe oder an dem dortigen Glascontainer aufgefallen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben?

Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell