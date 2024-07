POL Schwaben Nord: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montagnachmittag (29.07.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in der Amagasaki-Allee. Mehrere Personen wurden hierbei verletzt. Gegen 16.45 Uhr fuhren ein 50-jähriger Mann, eine 25-jährige Frau und eine 21-jährige Frau mit ihren Autos hintereinander. Der 50-jährige musste verkehrsbedingt abbremsen. Die an dritter Stelle fahrende 21-Jährige bemerkte dies offenbar zu ...

