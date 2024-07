Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wahllos Passanten geschlagen - 44-Jährige im Gewahrsam der Bundespolizei

Münster

Weil eine 44-Jährige am Montagnachmittag (15. Juli) gleich mehrmals durch Gewalttaten aufgefallen war, ist sie bis zum nächsten Morgen im Gewahrsam der Bundespolizei gelandet.

Gegen 17 Uhr wurde sie nach einem Ladendiebstahl an der Bremer Straße, einer Körperverletzung und Beleidigung von der Polizei Münster mit einem Platzverweis für den Bahnhofsbereich entlassen. Nicht einmal eine Stunde später sprachen mehrere Passanten eine Streife der Bundespolizei an und berichteten, dass sie im Hauptbahnhof von einer Frau geschlagen worden seien. Eine 15-Jährige habe einen Schlag ins Gesicht bekommen, einer 32-Jährigen sei mit einer Kunststoffflasche unvermittelt von hinten auf den Kopf geschlagen worden. Die Personenbeschreibungen deuteten auf die 44-jährige Deutsche aus Olsberg hin, was durch die Auswertung von Videoaufnahmen bestätigt wurde.

Die Frau wurde durch die Bundespolizisten angetroffen und zur weiteren Bearbeitung im Strafverfahren wegen der Körperverletzungen zur Wache gebracht. Wegen ihres anhaltend aggressiven Verhaltens wurde sie zur Unterbindung weiterer Taten in Gewahrsam genommen. Nach ärztlicher Bestätigung der Gewahrsamsfähigkeit nahm ein Richter die Beschuldigte persönlich in Augenschein und ordnete den Gewahrsam bis zum nächsten Morgen an. Am frühen Dienstagmorgen wurde sie wieder entlassen.

