Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Los gehts! Bundespolizei mit VR-Brillen und Klimmzug-Challenge auf deutschlandweiter Informationstour

Bielefeld (ots)

Die Einsätze der Bundespolizei hautnah miterleben - das können die Besucherinnen und Besucher der Bundespolizei "X-Perience". Mithilfe von VR-Brillen tauchen Interessierte in verschiedene Einsatz-Szenarien ein oder messen ihre Fitness an der Klimmzugstange und können sich anschließend von den anwesenden Polizistinnen und Polizisten zu Karrierefragen beraten lassen. Der nächste Tourstopp findet am 20. Juli am Jahnplatz in Bielefeld statt.

Im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung veranstaltet die Bundespolizei die "X-Perience"-Tour: In acht Städten können Interessierte mittels VR-Brillen verschiedene Einsatzszenarien der Bundespolizei virtuell und teilweise interaktiv erleben. Die Aufnahmen wurden von den Polizistinnen und Polizisten während ihrer Einsatzübungen auf hoher See, im Flugdienst, bei der Bereitschaftspolizei und dem Streifendienst gedreht. Die 360-Grad-Perspektive erlaubt einen greifbaren und realistischen Einblick in den vielfältigen Berufsalltag der Bundespolizei.

Neu dieses Jahr: die BPOL-Klimmzug-Challenge. In jeder Tourstadt können die Teilnehmenden versuchen ihren persönlichen Highscore aufzustellen. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner der jeweiligen Stadt warten verschiedene Preise.

Außerdem sind Polizistinnen und Polizisten der Einstellungsberatung vor Ort, um in lockerer Atmosphäre alle Fragen rund um Karriere, Einstieg und Arbeit bei der Bundespolizei zu beantworten. Die Aktion zielt darauf ab, junge Menschen für die Bundespolizei als vielfältigen und modernen Arbeitgeber zu begeistern und sie im Bewerbungsprozess aktiv zu unterstützen.

Nach dem Tourauftakt der X-Perience Ende April findet der vierte Stopp nun in Bielefeld statt. Interessierte können die Bundespolizei am 20. Juli 2024 zwischen 10-18 Uhr am Jahnplatz besuchen.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Webseite https://www.komm-zur-bundespolizei.de/x-perience-2024. Bei Fragen und Anmerkungen erreichen Sie uns außerdem telefonisch und per E-Mail.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin