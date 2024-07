Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jähriger mit Drogen- und Waffenbesitz erneut bei Bundespolizei aufgefallen

Hamm (ots)

In der Nacht zum Montag (15. Juli) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof in Hamm-Heessen einen 16-Jährigen mit verschiedenen Betäubungsmitteln und Waffen angetroffen. Bereits im März war er bei der Bundespolizei mit Drogen aufgefallen.

Wegen des auffälligen Verhaltens des Jugendlichen aus Hamm gegenüber den Bundespolizisten unterzogen diese ihn einer eingehenderen Kontrolle. Auf Nachfrage gab er eine nicht gekennzeichnete, täuschend echt aussehende Softairwaffe heraus. Die anschließende Durchsuchung förderte darüber hinaus noch zwei verbotene Einhandmesser sowie eine Ecstasytablette und eine geringe Menge Amphetamin zutage.

Gegen den Deutschen wurden Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Erziehungsberechtigten wurde der Jugendliche nach Hause entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell