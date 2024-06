LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - Am 28.06.2024 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr einen in Silberhausen / Mühlhäuser Straße vor der Hausnummer 16 am rechten Fahrbahnrand parkenden roten Pkw Skoda Octavia im hinteren Bereich der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden am Skoda wurde auf etwa 3.000,-EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

