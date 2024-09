Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Taser-Einsatz nach Bedrohung + Einbrecherduo flieht + Wohnung durchwühlt + Tresor in Bettengeschäft aufgeflext + Parfüm und Cremes erbeutet + Unfallfluchten +

Friedberg (ots)

--

Friedberg: Mit Messer bedroht / Polizei setzt Taser ein -

Am frühen Samstagmorgen setzten Polizisten ein Elektroschockgerät (Distanz-Elektroimpuls-Gerät) gegen einen 31-Jährigen ein. Dieser hatte zuvor einen Mitbewohner in einer Asylunterkunft mit einem Messer bedroht. Gegen 03.40 Uhr alarmierte das 47-jährige Opfer den Sicherheitsdienst der Einrichtung. Der 31-Jährige hatte nach einem Streit ein Messer gezogen und den 47-Jährigen bedroht. Mehrere Streifen der Wetterauer Polizei rückten an. Im Hof trafen sie auf den Täter. Dieser ignorierte die Aufforderungen der Streifen sich auf den Boden zu legen, lachte die Polizisten aus und ging auf diese zu. Ein Treffer mit dem Taser brachte ihn zu Boden. Gegen die Fesselung mit Handschellen sperrte er sich kurz, konnte aber letztlich einer Rettungswagenbesatzung übergeben werden. Diese übernahm die Erstversorgung und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Alkoholtest des Angreifers brachte es auf 1,5 Promille. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete eine Blutentnahme an. Den 47-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung

Karben - Groß-Karben: Einbrecher erwischt -

Am Samstagabend rückte ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in den Fokus zweier Einbrecher. Gegen 19.55 Uhr fielen einem Passanten die zwei dunklen Gestalten auf. Er sprach einen der Täter, der offensichtlich Schmiere stand, an, worauf das Duo Reißaus nahm. Sein Komplize hatte sich zuvor an einem lediglich gekippten Fenster zu schaffen gemacht und dieses bereits gewaltsam aufgedrückt. Die Bewohner befanden sich während des Einbruchs nicht im Haus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Einbrecher noch nicht in die Wohnung eingestiegen war. Beide Männer waren dunkel gekleidet, ca. 180 cm groß und trugen Sturmhauben. Sie sprachen in einer ausländischen Sprache, die der Zeuge nicht zuordnen konnte. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist das Duo am Samstagabend in der Friedrich-Ebert-Straße noch aufgefallen? Wer hat die beiden Männer nach 20.00 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Wohnung durchwühlt -

Im Laufe des zurückliegenden Freitags suchten Einbrecher die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße auf. Sie hebelten zwischen 11.00 Uhr und 23.10 Uhr die Haustür auf und verschafften sich über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt in das Appartement. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ihnen fielen mehrere hochpreisige Designerhandtaschen in die Hände. Angaben zum Wert der Beute können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum in der Jahnstraße beobachteten oder denen Personen auffielen, die dort mit mehreren Handtaschen oder große Säcke trugen, werden gebeten sich unter Tel.: Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim - Schwalheim: In Bettengeschäft eingestiegen -

Über ein eingeschlagenes Fenster stiegen Diebe in ein auf Betten spezialisiertes Geschäft in der Hubert-Vergölst-Straße ein. Am Samstagmorgen, gegen 01.20 Uhr, lösten die Täter gewaltsam das Schutzgitter des Fensters und schlugen die Scheibe ein. Anschließend drangen sie in ein Büro ein und flexten einen Tresor auf. Eine Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am frühen Samstagmorgen an dem Bettengeschäft beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Parfüm erbeutet -

Eine bisher nicht bekannte Menge an Parfümflaschen ließen Diebe zum Ende der vergangenen Woche aus einem Beauty-Laden in der Stresemannstraße mitgehen. Die Diebe drangen über die Eingangstür in den Laden ein und griffen sich zwischen 100 und 150 Flaschen und Cremes. Den Wert der Beute können die Betreiber des Ladens noch nicht genau beziffern. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagabend, gegen 17.55 Uhr und Freitagmorgen, gegen 10.10 Uhr dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

Friedberg: Audi gedotzt und geflohen -

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am 23.09.2024 (Montag) an einem in der Kaiserstraße geparkten Audi zurückließ. Zwischen 06.30 Uhr und 18.30 Uhr stand der graue A8 in Höhe der Hausnummer 18. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte der Flüchtige mit seinem Wagen gegen die vordere Stoßstange. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim - Nieder-Mörlen: Hoher Schaden nach Unfallflucht -

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag vergangener Woche in der Nieder-Mörlener-Straße bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Zwischen 20.45 Uhr und 21.30 Uhr touchierte der flüchtige Unfallfahrer einen in Höhe der Hausnummer 60 geparkten weißen dreier BMW und ließ an dessen Front einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zurück. Zeugen des Zusammenpralls werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizei Friedberg in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell