Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Über 1.000 Briefe nicht zugestellt

Röbel (ots)

Am 29.09.2024 um 15:35 Uhr wurden der Polizei in Röbel mehrere ungeöffnete Briefe in einem Altpapiercontainer in Wredenhagen gemeldet. Die Polizei fand dort 188 Briefe und 40 Zeitschriften. Die gesamte nicht zugestellte Post wurde durch die Beamten sichergestellt und in das Polizeirevier Röbel verbracht.

Die anschließenden Ermittlungen konnten ergeben, in welchem Bereich die Post nicht zugestellt wurde. Es stellte sich heraus, dass auch in Priborn und Kieve mehrere Briefe und Zeitschriften in den dortigen Altpapiertonnen entsorgt wurden. Es handelt sich nun um 1.074 Postsendungen unterschiedlicher Haushalte, welche entsorgt und nicht zugestellt wurden.

Die Kriminalpolizei in Röbel war in den letzten Tagen damit beschäftigt, alle Postsendungen zu dokumentieren und die dazugehörigen Geschädigten zu ermitteln. Die Post wurde wieder freigegeben und konnte ordnungsgemäß zugestellt werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine männliche Person, die erst kurze Zeit bei der Deutschen Post beschäftigt war. Im Anschluss dieses Sachverhaltes wurde das Arbeitsverhältnis aufgehoben. Mögliche Gründe der Tathandlung oder weitere Informationen zum Sachverhalt sind zum momentanen Zeitpunkt nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell