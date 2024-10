Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Spinne im Fahrzeug sorgt für schweren Unfall

Burg Stargard (ots)

Am 30.09.2024 gegen 15:45 Uhr wurde über den Notruf der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen bekannt. Die 40-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr die L331 aus Burg Stargard in Richtung Teschendorf kommend. Aufgrund einer sich im Fahrzeug befindlichen Ablenkung verzog die Frau das Lenkrad nach links und geriet in der weiteren Folge in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem 66-jährigen deutschen Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs. Es stellte sich heraus, dass sich in dem Fahrzeug der 40-Jährigen eine Spinne befand und diese wollte sie entfernen. Sie merkte dann erst zu spät, dass sie währenddessen in den Gegenverkehr geraten ist.

Es kam zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Burg Stargard. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Landstraße zwischenzeitlich voll gesperrt. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt mit einem eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

