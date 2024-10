POL-NB: 51-Jähriger Störer beschäftigt die Malchiner Polizei

Röbel (ots) - Am 30.09.2024 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L25 zwischen Schwarz und Mirow. Hierbei fuhr ein 33-jähriger deutscher Traktorfahrer die L25 aus Schwarz kommend in Richtung Mirow und hinter ihm ein Linienbus. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 28-jähriger polnischer LKW-Fahrer aus Mirow kommend in Richtung Schwarz. Als sich der Traktor und der LKW auf gleicher Höhe befanden, kollidierten sie seitlich miteinander. In der weiteren ...

mehr