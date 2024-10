POL-NB: Richtiger Blick und richtiger Riecher

Malchin (ots) - Am Morgen des 28.09.2024 wurden der Malchiner Polizei zwei Kellereinbrüche in der Puschkinstraße in Malchin gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und begaben sich in den Kellerbereich. Ein Vorhängeschloss an den Kellertüren wurde mittels eines unbekannten Gegenstandes gewaltsam aufgebrochen, sodass die Täter in die Kellerbereiche gelangten. Es wurde aus ...

mehr