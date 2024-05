Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 13-jähriges Mädchen von S-Bahn mitgeschleift

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Am Mittwochnachmittag schleifte eine S-Bahn eine 13-Jährige mit sich, nachdem sie versuchte in eine S-Bahn einzusteigen, bei der sich die Türen bereits schlossen.

Gegen 14 Uhr bemerkten Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn am S-Bahnhof Schöneberg, wie sich ein Mädchen in eine bereits schließende Tür der S1 einklemmte. Beim Versuch, dennoch einzusteigen, klemmte sie sich den Arm ein. Bei der Ausfahrt der S-Bahn lief sie neben dem Zug her, bis sie sich schließlich selbst befreien konnte. Hierbei stürzte sie auf dem Bahnsteig, überschlug sich und zog sich Schürfwunden an den Knien und Ellenbogen zu. Die Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn verständigten die Bundespolizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Reisende in der Bahn bemerkten den Vorfall und betätigten die Notbremse nach Ausfahrt aus dem S-Bahnhof und informierten den Triebfahrzeugführer. Ein Rettungswagen verbrachte die junge Berlinerin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Sachverhalt auf, führten Zeugenbefragungen durch und sicherten Videoaufzeichnungen.

Die Bundespolizei leitete gegen den 45-jährigen deutschen Triebfahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Gefährdung des Bahnverkehrs ein.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang hin: Achten Sie auf Warnsignale und steigen Sie nicht mehr in einen abfahrbereiten Zug ein. Hier herrscht Lebensgefahr! Bitte bleiben Sie auf Bahnanlagen stets wachsam. Leichtsinniges und fahrlässiges Verhalten auf Bahnanlagen ist nicht nur gefährlich, sondern unter Umständen auch strafbar!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell