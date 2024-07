Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0419 --Polizei fasst zwei Fahrraddiebe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Am Schwarzen Meer Zeit: 14.07.2024, 23:25 Uhr

Am Sonntag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Östlichen Vorstadt zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten die Männer noch in Tatortnähe.

Über den Notruf rief gegen 23:25 Uhr ein Anwohner der Straße Am Schwarzen Meer an und meldete zwei Männer, die in den Keller eindrangen und zwei Fahrräder des Mannes entwendeten und anschließend flüchten. Auf dem Weg zum Tatort kam den Einsatzkräften ein Auto mit zwei Männern entgegen, auf denen die Personenbeschreibung der Fahrraddiebe passte. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten die beiden Fahrräder im Kofferraum, einen Bolzenschneider sowie eine Handsäge.

Das Duo im Alter von 29 und 34 Jahren wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falles des Diebstahles. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell