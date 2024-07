Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0416 --Polizei stellt zwei Räuber--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 13.07.2024, 19 Uhr

Am Samstagabend griffen in der Neustadt zwei junge Männer einen 34-Jährigen an und entrissen ihm dabei die Halskette. Einsatzkräfte stellten kurz darauf einen 17-Jährigen und einen 23 Jahre alten Mann und nahmen beide vorläufig fest.

Gegen 19 Uhr befand sich der 34 Jahre alte Mann vor einem Kiosk in der Friedrich-Ebert-Straße, als er plötzlich von hinten gestoßen wurde. Nachdem er sich umdrehte, standen ihm die beiden jungen Männer gegenüber, die ihn sofort angriffen und mehrfach auf ihn einschlugen. Dabei entrissen sie ihm seine Halskette. Bei der Flucht des Duos fotografierte der 34-Jährige die Angreifer und bat Zeugen, den Notruf zu wählen. Durch die Aufnahmen wurden die Räuber von den Einsatzkräften wiedererkannt und im weiteren Verlauf durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen in der Nähe gestellt und vorläufig festgenommen. Der 34 Jahre alte Mann wurde vor Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt.

Der 17-Jährige und sein 23 Jahre alter Komplize wurden mit auf die Wache genommen, hier fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige wegen schweren Raubes. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell