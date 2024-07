POL-HB: Nr.: 0413 -- Zwei Autobrände in Hemelingen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, Neue Vahr Südost, Graf-Sponeck-Straße Zeit: 10.07.24, 12.40 Uhr Ein 39-jähriger Bremer im Stadtteil Vahr hatte offensichtlich Probleme beim Rechnen. Statt der erlaubten drei Cannabispflanzen verwandelte er seine Wohnung in eine Plantage mit dutzenden Gewächsen dieser Art. Am Mittwoch wurde in der Graf-Sponeck-Straße die Polizei ...

