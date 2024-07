POL-HB: Nr.: 0412 --Bremer "verrechnet" sich bei der Pflanzenanzahl

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Deichschartweg Zeit: 10.07.2024, 21:10 Uhr Am Mittwochabend wurde ein 55 Jahre alter Mann in der Neustadt zusammengeschlagen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten Einsatzkräfte mit Hilfe von Zeugen einen 22-jährigen Tatverdächtigen. Der Verletzte musste in ein Klinikum gebracht werden. Der 55-Jährige hielt sich gegen 21:10 Uhr im Deichschartweg auf, als er aus ...

