Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Vier Verletzte bei Unfall

Vier Leichtverletzte und rund 7500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 13.40 Uhr in der Ellwanger Straße ereignete. Eine 63 Jahre alte Golf-Fahrerin hielt an, um an einer Fußgängerschutzinsel zwei Personen queren zu lassen. Ein ihr nachfolgender 38-jährier VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dadurch wurde der Golf nach vorne geschoben und erfasste die beiden 64- und 57-jährigen Fußgänger. Diese sowie die 63-Jährige und ihr 74 Jahre alter Beifahrer wurden zumindest leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Crailsheim: 5000 Euro Schaden

Am Sonntagabend befuhr um kurz nach 20 Uhr eine 22-Jährige mit ihrem Audi die Konrad-Adenauer-Straße. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr sie auf ein parkendes Wohnmobil auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Gaildorf: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 21 Uhr drangen bislang unbekannte Diebe in ein Firmengebäude in der Aalener Straße ein, indem sie ein Fenster aufbrachen. In den Räumlichkeiten wurden anschließend drei Automaten aufgeflext. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

Ilshofen: Kind schwer verletzt

Ein 8-jähriger Junge befuhr am Sonntag, um kurz vor 15 Uhr, mit seinem Fahrrad die Mauerstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Hauptstraße fuhr er auf diese ein, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, weswegen er im Kreuzungsbereich mit einem vorbeifahrenden PKW eines 37-Jährigen kollidierte. Bei dem Unfall wurde der kleine Radfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Sporthallen

Am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr drang ein bislang unbekannter Dieb in die Umkleidekabinen der Schenkenseehalle ein und entwendete daraus zwei EC-Karten und zwei Ketten.

Vermutlich derselbe Dieb drang zwischen 15:40 Uhr und 18:45 Uhr in die Umkleidekabinen der Hagenbachhalle ein und entwendete aus den dortigen Schiedsrichterkabinen eine EC-Karte und mehrere hundert Euro Bargeld. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Autoscheibe eingeschlagen

An einem PKW, der zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen im Asriel-Eisenberg-Weg geparkt war, wurde die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde nichts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell