Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Unfälle - Mehrere Diebstähle - Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Betrunkener Pedelecfahrer gestürzt

Aalen (ots)

Weinstadt-Schnait: Unfall mit Verletzten

Am Sonntagmittag gegen 13:55 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Wiesentalstraße/Bachstraße ein Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Fahrradfahrerin missachtete die Vorfahrt einer 51-jährigen Pedelec-Fahrerin. Infolge des Zusammenstoßes erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen, während die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Waiblingen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstagabend, 21:00 Uhr und Sonntagmorgen, 10:00 Uhr entwendete ein unbekannter Dieb aus einem im Brunnweg geparkten BMW hochwertige Elektrogeräte im Gesamtwert von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen dem Polizeirevier Waiblingen unter 07151/9500 zu melden.

Winnenden: BMW zerkratzt

Am Samstag wurde in Winnenden ein in der Albertviller Straße geparkter BMW von einem unbekannten Vandalen beschädigt. Zwischen 10:00 und 14:30 Uhr zerkratzte der Täter das Fahrzeug und verursachte einen Schaden von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Winnenden bittet Zeugen, sich unter 07195/6940 zu melden.

Winnenden: Unfallflucht

Am Sonntag ereignete sich im Eibenweg in Winnenden zwischen 06:00 Uhr und 12:30 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem geparkten Mercedes-Benz und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter 07195/6940 dem Polizeirevier Winnenden mitzuteilen.

Welzheim: Fahrerflucht

Am Samstagvormittag kam es zwischen 09:45 Uhr und 11:30 Uhr in der Straße Oberer Wasen in Welzheim zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte ein geparktes Wohnmobil und verließ die Unfallstelle. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 entgegen.

Schorndorf-Schlichten: Holzdiebstahl

Zwischen Freitag, 31. Mai 2024, und Samstag, 8. Juni 2024, wurde zwischen Schorndorf-Schlichten und Thomashard ein Raummeter gespaltenes Holz gestohlen, das am Straßenrand aufgestapelt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 85 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 entgegen.

Schorndorf-Hauberbronn: Pedelec entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Dorfwiesenstraße in Schorndorf-Haubersbronn ein E-Mountainbike der Marke Bulls im Wert von circa 4000 Euro gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040.

Fellbach: Diebstahl aus Fahrzeug

Am Sonntagabend zwischen 22:00 Uhr und 23:50 Uhr wurde in der Hintere Straße in Fellbach eine Tasche mit diversen Ausweisdokumenten aus einem geparkten VW gestohlen. Der Schaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/57720 an das Polizeirevier in Fellbach zu wenden.

Backnang: Betrunken mit dem Pedelec gestürzt

Am frühen Montagmorgen stürzte ein 35-jähriger Mann gegen 01:20 Uhr in der Hamburger Straße in Backnang mit seinem Pedelec. Dabei verletzte er sich leicht. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell