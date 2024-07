POL-HB: Nr.: 0414 --Zeugensuche nach Sexualdelikt in Rekum

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Rekum, Unterm Berg/Heidbreite Zeit: 10.07.2024, 18:15 - 18:50 Uhr

Am Mittwochabend ist es im Bremer Ortsteil Rekum zu einem Sexualdelikt gekommen. Dabei wurde ein elf Jahre altes Mädchen von einem unbekannten Mann angefasst. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Gegen 18:15 Uhr war das Mädchen mit Freunden in Rekum unterwegs. Sie zog sich kurz alleine in den dortigen Stichweg zwischen der Weser und der Straße Heidbreite zurück, da ihr schlecht wurde. Plötzlich tauchte ein unbekannter Mann auf und zog sie in ein nahgelegenes Gebüsch. Dabei berührte er sie an mehreren Stellen am Körper. Das elfjährige Mädchen wehrte sich mit mehreren Tritten, konnte sich losreißen und rannte davon. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung der Straße Unterm Berg.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: zwischen 18 und 22 Jahre alt, breiter Oberkörper, circa 1,80 Meter groß, dunkle, kurz rasierte Haare und ein kleines Muttermal auf der Wange. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt und eine schwarze etwas weitere Jeans. Zudem hat er ein Schmetterlings-Tattoo auf der Innenseite des linken Unterarms. Er soll mit einem schwarzen Mercedes (Modell A-Klasse) geflüchtet sein.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

