POL-HB: Nr.: 0415 --Notoperation nach Auseinandersetzung

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Ziegenmarkt Zeit: 12.07.2024, 20:10 Uhr

Am Freitagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in der Östlichen Vorstadt. Dabei wurde ein 39-Jähriger mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:10 Uhr kam es auf dem Ziegenmarkt im Ortsteil Steintor zwischen zwei Männern zu einer verbalen Streitigkeit, in dessen Verlauf ein unbekannter Mann den 39-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche angriff und mehrfach auf ihn einstach. Anschließend ließ er von dem am Boden liegenden Mann ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 39 Jahre alte Mann kam mit mehreren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein. Er hat eine schwarze Hautfarbe und kurz-rasierte Haare. Bei der Flucht soll er sein T-Shirt ausgezogen und nur mit einer blauen Jeanshose unterwegs gewesen sein.

Wer Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann oder verdächtige Beobachtungen um den Ziegenmarkt gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen zu melden.

