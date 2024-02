Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Vollbrand von 20 Heuballen ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Weiterstadt (ots)

Ein Brand von 20 Heuballen, die auf einem Feld am Klein-Gerauer-Weg, nahe des "Braunshardter Tännchens" gelagert wurden, rief am Mittwoch (28.2.) gegen 0.30 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die 20 aufeinandergestapelten Ballen gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Weiterstadt führten sofort umfangreiche Löscharbeiten durch. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise nehmen die Brandermittler des Kommissariats 10 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell