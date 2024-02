POL-DA: Bischofsheim: Polizei kontrolliert "Elterntaxis" an Schule/Zahlreiche Verstöße

Biblis (ots) - Ein älterer Mitsubishi, abgestellt in der Fischerstraße, geriet in der Zeit zwischen dem 22. Februar und Dienstag (27.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu ...

