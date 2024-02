Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Baustelle im Visier/200 Meter Starkstromkabel erbeutet

Groß-Gerau (ots)

Auf ein etwa 200 Meter langes Starkstromkabel hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagmittag (24.02.) und Montagmorgen (26.02.) auf einem Baustellengelände in der Schlesischen Straße in Dornberg abgesehen. Dort drangen sie gewaltsam über einen Zaun auf das Gelände ein, durchtrennten das Kabel und flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Groß-Gerau haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den bei der Tat entstandenen Gesamtschaden auf über 20.000 Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06152/1750 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise vom Kommissariat 42 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell