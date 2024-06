Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit führt zu Ingewahrsamnahme

Menden (ots)

Donnerstagabend wurde gegen 22 Uhr die Polizei zum Südwall gerufen, da dort eine Personengruppe in eine Auseinandersetzung verwickelt war. Scheinbar waren die Leute alkoholisiert, Teile der Gruppe waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Nach Zeugenangaben habe ein 24-Jähriger aus Menden Leute aus der Gruppe angepöbelt und geschlagen, dieser kam bei Anzeigenaufnahme zur Örtlichkeit zurück und fing wieder an, dort aggressiv auf die Personen einzuwirken, indem er die Fäuste erhob und Personen anschrie. Er äußerte sich fortlaufend aggressiv und beruhigte sich auch bei Einwirken der Beamten nicht, weshalb er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam Iserlohn gebracht wurde. Im Zuge der Streitigkeiten zuvor wurde zudem ein Pkw beschädigt und der 24-Jährige gab an, ebenfalls geschlagen worden zu sein. Somit folgen Anzeigen wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. (lubo)

